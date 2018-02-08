В частном секторе на Уралмаше сгорел дом

13:11 | 10.02.2018

Инцидент произошел вчера вечером. Вспыхнул дом № 101 на улице Ржевской. По словам очевидцев, пламя было потушено благодаря совместным усилиям жильцов дома и пожарных.



— Стояли скорая и четыре пожарные машины, — сообщил очевидец Олег. — Это дом на двух хозяев, сейчас разбирают крышу, чтобы огонь не перекинулся на соседей. Дом старый.



По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание. Однако точная причина не установлена.



При пожаре никто не пострадал.





Фото: theatlantic.com