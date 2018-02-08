«Лыжня России»: каким был массовый лыжный забег в этом году

12:20 | 10.02.2018

Большее количество участников забега в этом году зарегистрировалось на трассе, которая проложена рядом с павильонами «Екатеринбург-ЭКСПО». Представители власти и бизнеса во главе с главой региона Евгением Куйвашевым пробежали символическую дистанцию — 2025 метров. Таким образом они выразили поддержку участию города в гонке за право проведения Всемирной выставки. Претендующие на призы спортсмены преодолели 10 километров.



Первым на финиш среди профессионалов прибыл олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, преодолевший 10-километровую дистанцию за 22:44.



Стоит отметить, что чемпион сочинской Олимпиады серьезно отнесся к этому старту, даже не вышел на церемонию открытия, где собравшиеся исполнили гимн Российской Федерации. Финишировавший вторым Дмитрий Бакланов отметил,что Шипулин находится в прекрасной форме.





Фото: ekmap.ru