Стаи волков в Свердловской области нападают на деревни и похищают собак

11:59 | 10.02.2018

Опасные хищники, расплодившиеся этой зимой, стали совершать набеги на деревни. Пока что их жертвами становятся только собаки.



После того, как наступили холода, в деревне Гайны Ачитского района было зафиксировано 10 случаев нападения волков на собак. Домашних животных утаскивали прямо из будки, а тела позже жители находили на окраине деревни. Нескольких хищных зверей видят в окрестностях местной школы.



Также следы волков были замечены в Карпинском городском округе. Жители ставят ловушки и капканы и готовы в случае крайней необходимости начать отстреливать хищников.



Местные власти, ввиду сложившейся ситуации, разрешили не ограниченный по количеству отстрел этих животных. Разрешение действует с 1 декабря 2017 года по 30 апреля 2018 года.



Фото: aneco.ru