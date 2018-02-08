Можно строить ковчег: из-за коммунальной аварии в Екатеринбурге затопило улицы Чапаева и Большакова

11:11 | 10.02.2018

«Море» на углу Чапаева – Большакова разлилось сегодня утром. По словам очевидцев, воды на дороге было так много, что автомобилистам приходилось разворачиваться. Из-за потопа встали троллейбусы, а пешеходы путешествовали по колено в воде.



— Проезжал мимо, там что-то прорвало. Поехали по Чапаева в сторону Большакова. Все доезжают до Большакова и разворачиваются, потому что там не проехать, кто-то задним ходом сдаёт. На Степана Разина тоже всё затоплено, — рассказал очевидец Виктор.



Как сообщили в Единой диспетчерской, на месте аварии сейчас работает бригада Водоканала.



— Произошло повреждение на трубопроводе диаметром тысяча миллиметров, — пояснили там.



Фото: kiev.sq.com.ua