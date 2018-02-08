В районе железнодорожного вокзала в Екатеринбурге эвакуируют машины, мешающие уборке снега

10:32 | 10.02.2018

Работать эвакуатор будет несколько дней. Все автомобили, которые будут препятствовать уборке снега, уберут. Речь идет о машинах, стоящих на обочине.



В администрации Железнодорожного района сообщили, что снег будут вывозить с улиц Челюскинцев, Мамина-Сибиряка и Героев России.



Уборочная техника на улице Челюскинцев вдоль сквера им. Джавахарлала Неру, от дома № 33 до дома № 33/1, будет работать 13 февраля с 22:00 до 6:00.



В это же время в ночь с 15 на 16 февраля будут убирать снег на улице Героев России. А на улице Мамина-Сибиряка от улицы Азина до улицы Шевченко работы запланированы на дневное время 18 февраля, с 12:00 до 18:00.



Фото: ecotrans-m.ru