Двое молодых людей попали под колеса автомобиля на пешеходном переходе в районе Юго-Западный

10:15 | 10.02.2018

Инцидент произошел вчера вечером. При переходе проезжей части по «зебре» двое молодых людей были сбиты водителем Ford Fusion.



Автолюбитель двигался по улице Зоологической со стороны Репина в сторону Серафимы Дерябиной и не успел вовремя затормозить на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП пешеходы, пострадавшие в аварии, были доставлены в 23-ю горбольницу с травмами различной тяжести.





Фото: pravda.ru