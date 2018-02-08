В Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями

21:13 | 9.02.2018

В Екатеринбурге и Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости вирусными инфекциями. По информации пресс-службы Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, число екатеринбуржцев, заболевших ОРВИ, на 10 % больше по сравнению с предыдущей неделей.



В общем, в Екатеринбурге заболеваемость ОРВИ составила 10,7 тысячи случаев. При этом по Свердловской области к врачам обратилось 23,6 тысячи свердловчан, что на 5 % выше уровня прошлой недели, но на 17 % ниже аналогичного периода в 2017 году.



Отметим, что одновременно с острой респираторной вирусной инфекцией растет уровень заболевания кишечной инфекцией — за эту неделю ее подхватили 984 жителя области.



Фото: gymnasiumpanov.xyz