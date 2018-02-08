Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента РАН в продвижении заявки на ЭКСПО-2025

21:06 | 9.02.2018

Сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заручился поддержкой президента РАН Александра Сергеева и научной общественности во время рабочей встречи, так что Российская академия наук сможет стать мозговым центром при подготовке к Всемирной универсальной выставке ЭКСПО-2025.



Президенту РАН Куйвашев рассказал о смелых планах — победе в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 и проведении Всемирной универсальной выставки в Екатеринбурге. «Естественно, все научные разработки — не только российские, но и мировые — будут применены здесь в случае нашей победы. Я очень рассчитываю на помощь Российской академии наук. Уверен, наши ученые включатся в реализацию этого самого дерзкого нашего проекта», — сказал Евгений Куйвашев. Президент РАН, в свою очередь, поддержал главу Свердловской области: «Я уверен, что Российская академия наук сможет стать официальным мозговым центром ЭКСПО-2025».



Фото: agenda-u.org