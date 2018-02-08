Свердловский Фонд капремонта взыскал с должников около миллиарда рублей

18:52 | 9.02.2018

За 2017 год свердловский Фонд капитального ремонта взыскал с должников около миллиарда рублей. Информация была озвучена главой фонда Станиславом Сухановым сегодня на заседании правительства региона.



Долги уплатили 21 тысяча собственников квартир. Как отметил Суханов, после обращения в суды должники добровольно выплатили 45 миллионов рублей, а с учетом судебных решений каждый бюджетный рубль, потраченный на уплату госпошлины, фактически возвращен в пятикратном размере. Также он заявил, что сейчас ведется работа в отношении задолженности в объеме 790 млн рублей с реальной перспективой ее взыскания в ближайшее время.



Отметим, что, по данным главы фонда, Средний Урал входит в число лидеров по взысканию долгов за капремонты. За 2016 год собираемость взносов выросла с 84 до 85,9 %, в 2017 году показатель достиг 90 %.



Фото: pronedra.ru