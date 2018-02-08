Коммунальщики в Белоярке раскопали трубы, символизирующие состояние ЖКХ в муниципалитете

Череда коммунальных аварий в Свердловской области продолжается. Пока жители ряда населенных пунктов Каменского района третью неделю жалуются на отсутствие тепла в квартирах, в Белоярском городском округе только за одну неделю произошло 8 порывов в системе теплоснабжения. Все аварии зафиксированы на улицах Молодежная и Мира в микрорайоне «Фабрика» – рядом с местным предприятием по производству асбокартонных изделий.Когда рабочие раскопали место аварии, выяснилось, что трубы лежат в земле без какой-либо изоляции, а их состояние вызвало истерику даже у матерых коммунальщиков. Трубы настолько износились, что превратились практически в решето. По данным veved.ru, трубы на данном участке не менялись с середины 80-х годов.Чиновники, ответственные за ЖКХ Белоярки, намерены принести обрезки труб на ближайшее заседание думы, чтобы наглядно показать депутатам истинное положение дел в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в которое почти не вкладывались финансово последние 15-20 лет.