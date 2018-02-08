В Екатеринбурге из-за массового отравления детей закрыли школу № 140

16:30 | 9.02.2018

Прокуратура начала проверку в екатеринбургской школе № 140, где за последние дни выявлено девять случаев ухудшения состояния детей: учащиеся 1, 2 и 4-го классов пожаловались на боль в животе, рвоту и недомогание, что является признаком кишечной инфекции.



В настоящее время проверяется пищеблок школы. Известно, что организацией питания в школьной столовой занималось ЕМУП «Золушка».



Администрация образовательного учреждения приняла решение о приостановлении деятельности школы до 15 февраля. Дети будут учиться дистанционно. В школе проводится дезинфекция.





Фото: myaltai.com