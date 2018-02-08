На ЕВРАЗ НТМК открылась обновленная столовая

В цехе по ремонту металлургического оборудования № 3 ЕВРАЗ НТМК открылась обновленная столовая.В торжественном открытии заводской столовой приняли участие управляющий директор ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОКа Алексей Кушнарев, председатель профкома комбината Владимир Радаев, специалисты компании «КорпусГрупп», обеспечивающей питание на предприятиях ЕВРАЗа.В столовой отремонтированы все помещения и коммуникации. В обеденном зале установлена новая мебель, закуплено современное оборудование: морозильные камеры, пароконвектоматы, жарочные шкафы и плиты, а также посуда. На раздаче установлен специальный гриль для подогрева вторых блюд.Одновременно столовая может вместить около 90 человек, ежедневно в ней будут питаться 270 металлургов. Столовая переведена на круглосуточный режим работы.Компания направила на ремонт столовой 35 миллионов рублей.На территории ЕВРАЗ НТМК действует 19 столовых. Каждый работник ЕВРАЗ НТМК ежесменно получает специальную дотацию за каждый отработанный час для оплаты горячего питания в заводских столовых. Таким образом, ЕВРАЗ компенсирует сотрудникам значительную часть расходов на питание.