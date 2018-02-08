Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО презентовали в Малайзии

15:45 | 9.02.2018

Российская делегация во главе с Аркадием Чернецким посетила Малайзию, где презентовала заявку Екатеринбурга на проведение Всемирной выставки ЭКСПО-2025.



Представители Заявочного комитета России провели несколько встреч, в том числе с председателем Сената Малайзии Санаси Вигнесвараном, председателем Совета сенаторов Кхайрудином Самадом и заместителем министра туризма и культуры Малайзии Датуки Мас Эрмияти Самсудин.



«Учитывая опыт проведения Россией крупных мероприятий, а также с учетом инициативы российского правительства по поддержке участия в выставке развивающихся стран, уверена, что ЭКСПО в Екатеринбурге станет лучшей выставкой в истории», — отметила г-жа Датуки Мас Эрмияти Самсудин.



Малайзийские бизнесмены, в свою очередь, заявили, что готовы поучаствовать в строительстве «города будущего» в Екатеринбурге.



Следующей страной, которую посетит российская делегация, станет Индонезия.



Напомним, что за право проведения ЭКСПО в 2025 году уральская столица соперничает с Баку и Осакой.





Фото: smileplanet.ru