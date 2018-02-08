Прокуратура закрыла автозаправку в Камышлове

15:31 | 9.02.2018

В Камышлове на улице Северной закрыли автогазозаправочную станцию, не зарегистрированную в государственном реестре опасных производственных объектов.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, станцию эксплуатирует ООО «УралСервисГаз». В октябре 2017 года суд уже вынес решение о прекращении деятельности заправки, однако фактически это исполнено не было.



В результате для прекращения деятельности судебному приставу пришлось опечатать оборудование.





Фото: newspile.ru