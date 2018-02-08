15 февраля все территориальные отделы Роспотребнадзора по Свердловской области откроют двери для предпринимателей

15:06 | 9.02.2018

15 февраля 2018 года в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области пройдёт день открытых дверей для предпринимателей.



Мероприятие пройдёт не только в здании Управления по адресу: г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 3, но и во всех территориальных отделах с 10 до 16 часов.



Специалистами Роспотребнадзора будет проводиться консультирование предпринимателей по наиболее актуальным вопросам и проблемам. Будут разъясняться требования законодательства Российской Федерации в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защите прав потребителей.



Основной целью акции является повышение уровня информированности предпринимательского сообщества о деятельности Роспотребнадзора, о правах и обязанностях индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, о возможностях информационных ресурсов Роспотребнадзора.



Для удобства желающих принять участие в акции организована предварительная запись в территориальных отделах:



Алапаевский отдел - (34346) 3-18-66;

Асбестовский отдел - (34365) 2-48-18;

Ирбитский отдел - (34355) 6-36-02;

Каменск-Уральский отдел - (3439) 36-43-84;

Качканарский отдел - (34344) 2-53-00;

Красноуфимский отдел - (34394) 2-43-03;

Нижнетагильский отдел - (3435) 25-45-70;

Первоуральский отдел - (3439) 24-52-15;

Североуральский отдел - (34380) 2-34-56;

Серовский отдел - (34385) 6-42-86;

Талицкий отдел - (34371) 2-85-22;

Центральный Екатеринбургский отдел - (343) 350-21-64;

Северный Екатеринбургский отдел - (343) 307-39-39;

Южный Екатеринбургский отдел - (343) 210-94-37;

Областное управление Роспотребнадзора - (343) 374-13-79;



Управление Роспотребнадзора по Свердловской области доводит до сведения, что все пришедшие на консультацию без записи будут приняты в порядке живой очереди.



Фото: novozybkov.su