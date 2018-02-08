На Среднем Урале зафиксировано два случая бешенства у животных

14:58 | 9.02.2018

Управление Россельхознадзора по Свердловской области сообщает о двух случаях бешенства у животных, зафиксированных в 2018 году.



Так, в деревне Бучино Артемовского района лабораторное исследование подтвердило диагноз у енотовидной собаки, в деревне Пьянково Невьянского района – у лисы.



Как добавили в пресс-службе Россельхознадзора, ветеринарная служба продолжает проводить мероприятия по недопущению распространения бешенства на территории региона.





Фото: lifescienceguru.com