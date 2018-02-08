Генконсул Франции об ЭКСПО на Урале: «У Екатеринбурга есть серьезные шансы выиграть»

13:47 | 9.02.2018

Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе высоко оценивает возможность проведения международной выставки ЭКСПО-2025 в уральской столице, сообщает «РИА Новости».



«У Екатеринбурга серьезные шансы выиграть. Французское правительство пока не решило, какой город будет поддерживать», — сказал консул.



Также Эрик Мийе добавил, что заявка Екатеринбурга может стать поводом для организации во Франции выставок, посвященных Уралу.



Напомним, что за право проведения ЭКСПО в 2025 году Екатеринбург соперничает с Осакой и Баку. Победитель станет известен в ноябре этого года.





Фото: kuban.kp.ru