В Екатеринбурге перед судом предстанет директор строительной компании, обвиняемый в растрате средств пайщиков

13:21 | 9.02.2018

В Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении директора ООО «АН «Базис». Компания занималась строительством жилого комплекса «Кольцовский» (ул. Бахчиванджи, 15). Возведение дома началось в IV квартале 2012 года и должно было закончиться в II квартале 2015 года.



Директора обвиняют в растрате чужого имущества и использовании своих полномочий вопреки законным интересам организации. По версии следствия, в период с июня 2014 года по август 2015 года обвиняемый, при пособничестве председателя правления ЖСК «Авиатор» (инвестор ЖК «Кольцовский»), присвоил и растратил денежные средства 145 пайщиков — более 18,4 млн рублей.



Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, на похищенные денежные средства обвиняемый купил земельные участки и зарегистрировал их за ООО «АН «Базис».



Отмечается, что сейчас строительство дома завершено на 90 %.



«Расследованием этого резонансного уголовного дела изначально занимались сотрудники отдела полиции №6 УМВД по Екатеринбургу. Когда история с долгостроем получила широкий общественный резонанс, по решению руководства регионального полицейского главка материалы передали в ГСУ ГУ МВД области в производство старшего следователя капитана юстиции Вагиза Аглиуллина, специалиста в данной сфере, отправившего на нары уже ни одного любителя обманывать людей. Оперативное сопровождение дела, о котором идет речь, сейчас, осуществляли сыщики Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД. Органы внутренних дел проделали довольно большую по объему и трудоемкую работу по сбору и обобщению доказательственной базы – проведен ряд судебных экспертиз, в том числе бухгалтерские и строительные, допрошено свыше 300 человек, проведены очные ставки, изъяты и осмотрены более сотни строительных документов. Кроме того, отмечу, что в какой-то момент один из подозреваемых перестал являться в полицию, симулировал заболевание, не появлялся по месту постоянного жительства, в результате чего был объявлен в розыск и вскоре задержан. По ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД ему изменили меру пресечения и в настоящее время он содержится в СИЗО», - прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.





Фото: og.ru