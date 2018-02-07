Оборотни из «Горгаза»: в уральской столице орудуют мошенники

23:10 | 8.02.2018

Как сообщает пресс-служба «Екатеринбурггаза», в городе наблюдается всплеск мошенничеств, связанных с работой газовиков.



В ведомство поступают жалобы на «сотрудников “Екатеринбурггаза”», которые настаивают на проведении ремонтных работ и замене оборудования. При этом, услуги они оказывают в два раза дороже, чем есть на самом деле. Например, шланг и кран они меняют за 2900, в то время как официальная цена – 1600 рублей. Кроме того, после «ремонта» возможна утечка газа, которую лжегазовики якобы ликвидировали.



Газовики уже разработали специальную памятку для населения, которая поможет не попасться в руки мошенников. Памятки разместят в трамваях и на дверях газифицированных домов.



Фото: korrespondent.net