УГМК построит новые дома на месте завода «Уралкабель»

22:17 | 8.02.2018

На месте служившего на благо Отечеству много лет завода «Уралкабель» собираются построить очередной жилой комплекс.



«Нагорный» появится в границах Токарей — Синяева — Мельникова — Нагорной. Новую застройку архитекторы обсудят на ближайшем заседании градсовета — 15 февраля.



Свое название комплекс получил в честь церкви, которая ранее находилась на месте завода.



«Нагорная церковь была построена по проекту архитектора Михаила Малахова. Классическая церковь стояла на одной из самых высоких точек города. В 1890-х годах Нагорная церковь стала одной из станций местного оптического телеграфа», — указано в проектной документации.



Застройщик планирует выстроить жилые дома в 29 этажей. Председатель градсовета Михаил Вяткин уже усомнился в достоверности названной цифры. По его словам, столь огромное здание в этом районе строить не разрешат.



Фото: ekburg.tv