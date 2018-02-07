Черный день для Вторчермета: коммунальная авария привела к отключению холодной воды

21:38 | 8.02.2018

Сейчас из кранов жителей Вторчермета течет грязная горячая вода.



Как рассказала жительница микрорайона Ирина, в диспетчерской сообщили, что произошла крупная коммунальная авария. Холодная вода появится только после ликвидации ее последствий.



В центральной диспетчерской пояснили, что из-за аварии пострадали жители шести домов.



— Повреждения на трассе, воды нет в шести домах, — рассказали в диспетчерской. — Холодная вода появится только завтра, работы будут проводить утром.



Фото: 1tulatv.ru