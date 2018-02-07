Пенсионер из Екатеринбурга требует огромную компенсацию от дорожников за ямы на улице

20:54 | 8.02.2018

Сергей Радо подал в Чкаловский районный суд города иск к МБУ «Октябрьский ДЭУ». В нем он требует с предприятия 1 млн рублей в качестве возмещения морального вреда от ДТП, в которое он попал еще четыре года назад.



Как рассказал Сергей Радо, в декабре 2014 года он ехал на велосипеде и около дома на Сибирском тракте, 28а, угодил в яму на дороге. «Когда упал на землю, то потерял сознание, так бы и замерз насмерть, если бы не прохожие, которые меня в чувство привели», — рассказал пенсионер.



Мужчина получил многочисленные переломы, из-за которых долгое время находился в больнице. Далее заболело сердце, и пенсионер снова попал в больницу на длительный срок. И только потом решил потребовать от дорожников компенсации.



Первое заседание по делу пенсионера состоится 13 февраля.





Фото: time56.ru