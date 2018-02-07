Предвыборный штаб Путина начал подбирать волонтеров в Екатеринбурге

17:34 | 8.02.2018

8 февраля в региональном избирательном штабе кандидата на должность президента РФ Владимира Путина прошли первые собеседования с кандидатами в добровольцы. На встречу пришли 30 человек. Личные встречи продлятся до 10 февраля.



Набор активистов в команду поддержки Владимира Путина осуществляется по следующим областям: волонтёры мотивации, волонтёры штаба, волонтёры отбора, волонтёры-сторонники, медиаволонтёры, волонтёры-организаторы и волонтёры-наблюдатели.



– В обязанности наших добровольцев будет входить целый комплекс задач. Они будут помогать избирательному штабу не только в подготовке, но и в организации предвыборных мероприятий, осуществлять поддержку на встречах с доверенными лицами и выступать наблюдателями в день проведения выборов, – отмечает региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Екатерина Баймухаметова.



Фото: sevastopol.su