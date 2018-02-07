Центробанк поддержал инициативу движения «В защиту человека труда»

17:14 | 8.02.2018

Банк России готов поддержать инициативу уральских «трудовиков» по выпуску в обращение серии, посвященной ведущим профессиям, сообщил глава исполкома движения «В защиту человека труда» Андрей Ветлужских.



«Выпуск данной серии монет из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей возможно предусмотреть в планах выпуска в обращение памятных и инвестиционных монет», — указано в письме Центробанка.



Данную инициативу высказали магнитогорские металлурги на съезде движения еще в 2015 году. Руководство движения направило соответствующее предложение в Центробанк.



«Ранее на наши обращения мы получали аргументированный отказ Центробанка. Учитывая эти аргументы, мы дорабатывали свою инициативу и снова писали обращение. Наконец в этом году пришел положительный ответ из Центробанка. Возможно, будет организовано общественное обсуждение того, какие именно профессии должны быть изображены на монетах», — объяснил Ветлужских трехлетнюю паузу.