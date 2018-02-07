Часовню в екатеринбургском дендропарке передали РПЦ

16:25 | 8.02.2018

Администрация Екатеринбурга безвозмездно передала Екатеринбургской епархии в собственность храм-часовню во имя святого благоверного великого князя Александра Невского, пишет официальный портал города.



Здание является объектом культурного наследия регионального значения, в 2013 году исполняется 128 лет со дня его освящения. Новому собственнику предложено исполнять в отношении недвижимого имущества требования, установленные Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и охранным обязательством, утвержденным Приказом № 170 «Об утверждении охранного обязательства собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия регионального (областного) значения, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ».



Фото: ekaterinburg-eparhia.ru