Чиновника МУГИСО Игоря Разунина оставили под домашним арестом

15:40 | 8.02.2018

Свердловский облсуд не удовлетворил ходатайство следствия об изменении меры пресечения главе рекламного департамента МУГИСО Игорю Разунину с домашнего ареста на содержание под стражей, сообщает пресс-служба суда.



Напомним, ранее следователи уже обращались с аналогичным ходатайством, однако, как и в прошлый раз, суд не нашел для этого достаточных оснований.



Разунин обвиняется по п. «в» ч. 5 ст. 290 и ч. 1 ст. 30 УК РФ. По версии следствия, он занимался поборами с предпринимателей за право размещения наружной рекламы в Екатеринбурге. В распоряжении следствия оказались заявления сразу нескольких предпринимателей, с которых Разунин якобы брал взятки. При обысках в его рабочем кабинете оперативники обнаружили 160 тысяч рублей наличными.



Фото: ura.news