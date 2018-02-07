«Население» СИЗО-1 к ЧМ-2018 уменьшат на треть

15:08 | 8.02.2018

Контингент СИЗО № 1 на время чемпионата мира по футболу летом этого года будет сокращен с 1575 до 1000 человек, рассказал журналистам врио начальника свердловского ГУФСИН Александр Шек.



Всех задержанных во время игр мундиаля будут отправлять в другие СИЗО. Кроме того, в расположенную рядом с СИЗО-1 ИК-2 будет ограничен въезд автотранспорта. А вместо выездов спецконтингента в суды будет использоваться видеосвязь.



Фото: zekovnet.ru