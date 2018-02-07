До Сургута не довезли. В Екатеринбурге изъяли почти три килограмма наркотиков

14:35 | 8.02.2018

Полиция Екатеринбурга изъяла почти три килограмма наркотиков, которые житель Сургута купил в уральской столице и намеревался увезти в ХМАО.



Как сообщает пресс-служба ведомства, инцидент произошел на Проезжей. Сотрудники ГИБДД остановили иномарку. Когда у пассажира попросили документы для проверки, он занервничал и сбежал. Позже в машине нашли более двух килограммов метилэфедрона, почти полкилограмма гашиша и двести граммов амфетамина, всего 2,7 килограмма.



Беглеца вскоре нашли, он пояснил правоохранителям, что купил наркотики и уже намеревался возвращаться домой. Водитель, его приятель, об этом не имел никакого понятия, просто согласился подвезти друга.



Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере). Наркодилеру грозит вплоть до пожизненного.



Фото: пресс-служба УМВД РФ по Екатеринбургу