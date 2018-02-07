Евгений Куйвашев назвал символ екатеринбургской заявки на ЭКСПО-2025

13:51 | 8.02.2018

Олицетворять заявку уральской столицы на право проведения ЭКСПО-2025 будет матрешка, написал свердловский губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.



«Иногда самые лучшие решения — самые очевидные. Послом екатеринбургской заявки EXPO 2025 станет самый добрый русский символ — русская матрешка.

Кстати, именно после Всемирной выставки 1900 года наша матрешка обрела мировую славу. А в 1970 году на выставке в Токио миру показали самую «сложную» матрешку в истории — 72 куклы одна в другой!

Теперь Матрешка приглашает всех людей мира посетить Екатеринбург. В ближайшее время заявочный комитет запустит в соцсетях акцию с хештегами #Matryoshkа4Expo и #МатрешкаЗаЭкспо в поддержу нашей заявки», — пишет губернатор.



Кроме того, губернатор объявил и личный конкурс в соцсетях.



«Публикуйте фотографии, рисунки или рендеры самых интересных, необычных, оригинальных матрешек с хештегами #Matryoshka4Expo, #МатрешкаЗаЭкспо , #Ekaterinburg2025, #ЯзаЭКСПО. Ищите интересные матрешки в путешествиях. Рисуйте их сами. Фантазируйте! Матрешка XXI века должна быть по-настоящему крутой, современной!

Я подпишусь на эти хештеги, выберу лучшие публикации и приглашу автора самой интересной стать членом нашей делегации во время одной из международных поездок в поддержку екатеринбургской заявки. Автору фотографии, которая наберет больше всего лайков, вручу приз зрительских симпатий», — пообещал Евгений Куйвашев.



Фото: Instagram Евгения Куйвашева