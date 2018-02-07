Премию губернатора получили девять ученых УрФУ

13:25 | 8.02.2018

Объявлены лауреаты премии губернатора Свердловской области. Ими стали семь молодых ученых от УрФУ и двое, подавшие заявку от УрО РАН, сообщает пресс-служба Уральского федерального университета.



В номинации «Гуманитарные науки» победил Александр Палкин, также от УрФУ лауреатами стали: Екатерина Новак (номинация «За лучшую работу в области теоретической физики»), Андрей Ахматханов (За лучшую работу в области экспериментальной физики«), Сергей Скрипченко («За лучшую работу в области технических наук»), Роман Шишкин («За лучшую работу в области инженерных наук»), Александр Абрамов и Аркадий Жиляков («За лучшую работу в области химии твердого тела и электрохимии»).



Лауреатами премии от УрО РАН (одновременно молодые ученые УрФУ) в этом году стали Михаил Черноскутов («За лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления») и Денис Егиазарьян («За лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования»), подавший заявку совместно с Даниилом Лобановым.



Фото: newsae.ru