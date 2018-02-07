«Объединенная авиастроительная корпорация» зашла в «Титановую долину»

12:52 | 8.02.2018

«Объединенная авиастроительная корпорация» подписала с ОЭЗ «Титановая долина» соглашение о строительстве центра механообработки изделий из титановых сплавов. Это позволит, как пишет пресс-служба «Титановой долины», увеличить переделы титана в ОЭЗ, что снизит себестоимость производства деталей из этого металла для российских производителей.



Стороны также будут работать над созданием в «Титановой долине» мощностей по черновой, получистовой, а в будущем — чистовой механообработки деталей из титановых сплавов.



Фото: pravdaurfo.ru