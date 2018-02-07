Рубрика: Новости дня
12:52 | 8.02.2018
«Объединенная авиастроительная корпорация» зашла в «Титановую долину»
Стороны также будут работать над созданием в «Титановой долине» мощностей по черновой, получистовой, а в будущем — чистовой механообработки деталей из титановых сплавов.
Фото: pravdaurfo.ru
© «Вечерние Ведомости»
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