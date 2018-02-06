На Урале ожидается существенный перепад температур

22:27 | 7.02.2018

В течение суток на Среднем Урале возможен пятнадцатиградусный перепад температур.



По информации синоптиков, предстоящей ночью температура воздуха опустится до -15 градусов, при том что сегодня днем отметка находилась на нуле. При этом завтра, 8 февраля, днем ожидается очередной скачок температуры — 3–5 градусов ниже нуля. При этом существенных осадков не ожидается.



Отметим, что подобная картинка, но с чуть более низкими показателями продлится до конца рабочей недели.



Фото: nao24.ru