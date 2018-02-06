Свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в одной из деревень Белоярского района в ноябре прошлого года

21:27 | 7.02.2018

Методом «ловли на живца» свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в одной из деревень Белоярского района в ноябре 2017 года. От полиции подозреваемый скрывался в других регионах России, однако поймать его удалось на территории Прикубанского района Краснодара.



Как сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, тело погибшей женщины — матери двоих детей — было найдено в ее доме. Из жилища также пропали золотые украшения и мобильный телефон. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что со своим убийцей женщина познакомилась в социальной сети, где мужчина выдавал себя за тату-мастера. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в день убийства художник зашел вместе с женщиной в ее дом, где, по версии полиции, совершил убийство.



В ходе розыскных мероприятий органы внутренних дел установили личность подозреваемого и вышли на его след, однако мужчине удавалось некоторое время скрываться от полиции, путешествуя по стране с помощью сервиса попутчиков BlaBlaCar. Примечательно, что в разных городах он совершал кражи и мошенничества под предлогом нанесения клиентам тату и производства ремонтных работ в квартирах.



«Оперуполномоченным уголовного розыска пришлось действовать по принципу «ловли на живца» и самим подавать объявление в Интернете о желании сделать рисунок на теле. Таким образом, в ходе кропотливой работы сотрудникам полиции удалось вычислить местонахождение подозреваемого, а затем и задержать его. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого в убийстве продавца гражданина этапировали самолетом. В настоящее время он «отдыхает» на известном среднеуральском «курорте» под названием «СИЗО-1», — рассказал полковник Горелых.



Примечательно, что подозреваемый в убийстве имеет четыре судимости за кражи и мошенничества, срок отбывал в колонии строгого режима.