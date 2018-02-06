Рубрика: Новости дня
21:27 | 7.02.2018
Свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в одной из деревень Белоярского района в ноябре прошлого года
Как сообщил глава пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых, тело погибшей женщины — матери двоих детей — было найдено в ее доме. Из жилища также пропали золотые украшения и мобильный телефон. Позже сотрудники правоохранительных органов выяснили, что со своим убийцей женщина познакомилась в социальной сети, где мужчина выдавал себя за тату-мастера. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как в день убийства художник зашел вместе с женщиной в ее дом, где, по версии полиции, совершил убийство.
В ходе розыскных мероприятий органы внутренних дел установили личность подозреваемого и вышли на его след, однако мужчине удавалось некоторое время скрываться от полиции, путешествуя по стране с помощью сервиса попутчиков BlaBlaCar. Примечательно, что в разных городах он совершал кражи и мошенничества под предлогом нанесения клиентам тату и производства ремонтных работ в квартирах.
«Оперуполномоченным уголовного розыска пришлось действовать по принципу «ловли на живца» и самим подавать объявление в Интернете о желании сделать рисунок на теле. Таким образом, в ходе кропотливой работы сотрудникам полиции удалось вычислить местонахождение подозреваемого, а затем и задержать его. Злоумышленник, заподозрив неладное, целую ночь прятался от сыщиков в частном секторе в одних носках и нижнем белье, тщетно надеясь, что у находившихся в засаде силовиков сдадут нервы. В Екатеринбург подозреваемого в убийстве продавца гражданина этапировали самолетом. В настоящее время он «отдыхает» на известном среднеуральском «курорте» под названием «СИЗО-1», — рассказал полковник Горелых.
Примечательно, что подозреваемый в убийстве имеет четыре судимости за кражи и мошенничества, срок отбывал в колонии строгого режима.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
07.02.2018
22:27 | 7.02.2018
На Урале ожидается существенный перепад температур
21:38 | 7.02.2018
Определены победители Startup Tour в Перми
21:27 | 7.02.2018
Свердловские полицейские задержали подозреваемого в убийстве женщины в одной из деревень Белоярского района в ноябре прошлого года
20:48 | 7.02.2018
Глава ГИБДД Свердловской области предложил машинам скорой помощи использовать видеорегистраторы для выявления водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту
20:19 | 7.02.2018
В Екатеринбурге из-за столкновения нескольких автомобилей на Челюскинцев образовалась пробка
19:53 | 7.02.2018
В Екатеринбурге начали активную подготовку к весенним паводкам
18:25 | 7.02.2018
Жириновский раскритиковал Ельцин-центр
17:47 | 7.02.2018
Резиденты «Сколково» представили инновационные разработки для пермских промышленников
17:41 | 7.02.2018
Столица Прикамья вошла в топ-15 по раздельному сбору мусора
17:09 | 7.02.2018
Ельцин-центр вновь в центре скандала: охрана не пустила в музей пресс-пул Жириновского
16:59 | 7.02.2018
Пермский край направит 2 миллиарда рублей на благоустройство
16:49 | 7.02.2018
Прокуратура внесла представление главе Камышлова
16:24 | 7.02.2018
Уральский лжеминер, сообщивший о бомбе в ТЦ «Карнавал», на два года отправится в колонию
15:55 | 7.02.2018
На Урале мигрант получил девять лет за убийство мужчины, труп которого он бросил в выгребную яму
15:47 | 7.02.2018
Бывшему высокопоставленному свердловскому полицейскому, задержанному ФСБ, вынесли приговор
15:21 | 7.02.2018
Свердловские налоговики доказали свою правоту в суде, выиграв процесс у коммерсантов из Режа
14:57 | 7.02.2018
В Кургане прохожие наткнулись на труп мужчины
14:54 | 7.02.2018
Жириновский назвал условия своей победы на президентских выборах
14:49 | 7.02.2018
Заявку Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 презентовали в Шри-Ланке
14:28 | 7.02.2018
Свердловская область лидирует в поддержке экспорта за 2017 год
14:19 | 7.02.2018
Владимир Жириновский критикует конкурентов в Екатеринбурге
14:05 | 7.02.2018
«Уралкалий» открыл мемориальную доску в честь 90-летия закладки первой калийной шахты в СССР
13:28 | 7.02.2018
Прокуратура Екатеринбурга признала работу полиции города по выявлению и раскрытию наркотических преступлений неудовлетворительной
12:50 | 7.02.2018
В районе Центрального стадиона перекроют две улицы
12:37 | 7.02.2018
Главного бухгалтера одного из екатеринбургских МУПов подозревают в хищении денежных средств
12:26 | 7.02.2018
Приставы разыскали в Прикамье маленького гражданина Турции
12:22 | 7.02.2018
Управляющие компании Свердловской области поборются за звание лучшей
12:22 | 7.02.2018
В Курганскую область пришел грипп H1N1. В образовательных учреждениях вводят «утренние фильтры»
12:04 | 7.02.2018
Накануне в Екатеринбурге госпитализировали пешехода, которого сбили сразу два автомобиля
12:03 | 7.02.2018
Пермские дошкольники получат патенты
11:37 | 7.02.2018
Прокуратура подала апелляцию на оправдательный приговор в отношении бывшей свердловской чиновницы
11:34 | 7.02.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 6 февраля 2018 года
11:18 | 7.02.2018
В Кургане объявлен аукцион на разработку схемы дорожного движения. «Сейчас мы видим абсолютное несоответствие транспортной системы современным запросам»
11:07 | 7.02.2018
Жильцы дома в центре Екатеринбурга ищут в полиции управу на соседку
10:11 | 7.02.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 6 февраля 2018 года
10:00 | 7.02.2018
Столица Урала вошла в десятку лучших туристических городов России