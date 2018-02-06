Глава ГИБДД Свердловской области предложил машинам скорой помощи использовать видеорегистраторы для выявления водителей, не уступающих дорогу спецтранспорту

20:48 | 7.02.2018

Глава ГИБДД Свердловской области Юрий Демин заявил, что видеорегистраторы на машинах скорой медицинской помощи помогут бороться с автомобилистами, не уступающими дорогу спецтранспорту. Данное предложение было озвучено на совещании с обсуждением возможности обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей скорой помощи.



Как сообщает Департамент информполитики Свердловской области, эта мера, по мнению Демина, заставит водителей более ответственно вести себя на дорогах. «Если вы нам будете предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину скорой помощи, которая выполняет служебное задание с включенным световым и звуковым сигналом, не пропускают участники дорожного движения, мы по этой информации сможем наказывать конкретных водителей, нарушающих правила дорожного движения», — пояснил глава ГИБДД Свердловской области руководству Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга.



Примечательно, что за год в рамках десяти контрольных мероприятий сотрудниками ГИБДД было выявлено более 120 водителей, не пропустивших спецтранспорт.



Фото: vlast.io