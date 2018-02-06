В Екатеринбурге начали активную подготовку к весенним паводкам

19:53 | 7.02.2018

Глава Администрации города Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о пропуске паводковых вод в 2018 году, которое определяет перечень противопаводковых мероприятий и ответственных за их проведение.



Специалистам предстоит провести весь комплекс работ на гидротехнических сооружениях, а именно проверить работоспособность механизмов, затворов гидротехнических сооружений, очистить водосбросные тракты и подготовить оборудование для ликвидации заторов льда на реках.



Как сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга, перечень мероприятий охватывает все сферы жизнедеятельности — от органов по делам ГО и ЧС до медиков и энергетиков. Также до 1 апреля организациям по обслуживанию жилищного фонда предстоит очистить от снега крыши, дворы и вывезти снег с подверженных подтоплению придомовых территорий.



Фото: i.sibdepo.ru