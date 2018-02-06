Жириновский раскритиковал Ельцин-центр

18:25 | 7.02.2018

После экскурсии по музею Ельцин-центра лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на то, что в экспозиции нет ни одного упоминания о помощи ЛДПР первому президенту России. Таких эпизодов Жириновский насчитал шесть. Часто, по его словам, речь шла о кризисе парламентской системы. Последний раз либерал-демократы выручили Ельцина в 1999 году.



— Я найду материалы, видеосъёмку и предоставлю музею, — пообещал Жириновский.



Напомним, Владимир Вольфович находится в Екатеринбурге в рамках предвыборного турне по городам России. После музея кандидат отправился проводить мастер-класс по лепке пельменей.