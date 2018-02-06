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Рубрика: Новости дня


18:01 | 7.02.2018

Первого резидента «Титановой долины» оштрафовали на пять миллионов рублей

Компания «Стройдизель-Композит», которая заявлялась как первый резидент на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина», потерпела поражение в Арбитражном суде Свердловской области. Согласно решению суда, предприятие, ставившее перед собой цель по строительству завода наноструктурных композитных стеклопластиковых труб, должно выплатить в бюджет Свердловской области в лице регионального министерства инвестиций и развития штраф в размере пяти миллионов рублей. Кроме этого, с компанией должно быть расторгнуто соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне.

Решение суда не вступило в законную силу, ООО «Стройдизель-Композит» подало апелляционную жалобу, рассмотрение которой состоится 21 марта.

Напомним, что по планам руководства компании территория завода должна была составить пять гектаров. К массовому производству продукции планировалось приступить летом 2014 года. Обсуждалось, что объём капиталовложений составит до 1,766 миллиарда рублей, будет создано 500 рабочих мест.

Однако, как следует из акта проверки Министерства экономического развития Российской Федерации, «Стройдизель-Композит» даже не приступил к осуществлению промышленно-производственной деятельности на территории особой экономической зоны, а мероприятия, предусмотренные бизнес-планом, по осуществлению инвестиции (в том числе капитальных вложений) ООО не осуществлялись.

Кроме этого, арендная плата по договору аренды земельного участка не вносилась, договор аренды не прошел государственную регистрацию. Заявление на получение технических условий на присоединение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения не направлялось.

Ранее 17-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе штраф в 5 миллионов для уже бывшего резидента ОЭЗ — компании «Праксайр Титановая долина». По бизнес-плану бывший резидент должен был инвестировать в проект газозаправочной станции 235 миллионов рублей за пять лет, однако вложил лишь 860 тысяч рублей.

Напомним, что в прошлом году в ОЭЗ в Верхней Салде привлекли четырёх новых резидентов. Теперь там работают 13 компаний, которые инвестировали 3,66 миллиарда рублей.

Фото: Андрей Альшевских

© «Вечерние Ведомости»



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