Ельцин-центр вновь в центре скандала: охрана не пустила в музей пресс-пул Жириновского

17:09 | 7.02.2018

После встречи с избирателями, которая прошла в УрФУ 7 февраля, Владимир Жириновский посетил музей в Ельцин-центре. Кандидата в президенты сопровождал крупный пул журналистов от федеральных и региональных СМИ, часть которых в музей не пустили, несмотря даже на купленные билеты.



Охрана ссылалась на правила, согласно которым фотовидеосъёмка в музее запрещена. С другой стороны, журналисты исполняли служебные обязанности и защищены законом о СМИ. Одна из сотрудниц музея обмолвилась, что настоящей причиной стало нежелание руководства устраивать из частного визита Жириновского предвыборное политическое шоу.