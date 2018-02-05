Прокуратура внесла представление главе Камышлова

16:49 | 7.02.2018

Прокуратура поставила на особый контроль реализацию программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Камышлове, где в нарушение сроков по муниципальным контрактам до сих пор не сданы многоквартирные дома. МКД на улице Олимпийской должны были быть введены в эксплуатацию еще в сентябре 2017 года, однако подрядчик в лице ООО СК «Еврострой» до сих пор не завершил строительство, в результате чего 335 граждан вынуждены жить в разваливающихся бараках.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, надзорное ведомство внесло представления главе Камышловского городского округа и директору ООО «СК-Еврострой» об устранении нарушений закона с требованием безотлагательного принятия конкретных действенных мер к завершению в кратчайшие сроки строительства и вводу в эксплуатацию домов.



Кроме того, по факту финансовых нарушений при исполнении контрактов прокуратура направила материалы в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки.



Напомним, что тревогу по факту нарушений сроков сдачи домов еще ранее забил депутат Государственной думы РФ Дмитрий Ионин. Он лично выезжал на строительную площадку в декабре 2016 года, обратившись также в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области, в региональную прокуратуру и антимонопольную службу.