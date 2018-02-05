ЕВРАЗ НТМК первым в России применил технологию утилизации конвертерного пара

16:34 | 7.02.2018

ЕВРАЗ НТМК начал пусконаладочные работы на уникальной установке утилизации конвертерного пара. Установка позволит снизить себестоимость выплавки стали и ежегодно экономить 20 млн кубометров природного газа. Подобное техническое решение применяется в России впервые.



Установка улавливает пар, который образуется в процессе выплавки стали в конвертерном цехе, и использует его для нагрева сетевой воды в двух теплообменных аппаратах до 115 градусов Цельсия. Это позволяет меньше греть воду в водогрейных котлах теплоэлектроцентрали и снизить потребление природного газа.



Установка предназначена для работы в межсезонье и зимний период, действует в автоматическом режиме, все параметры выводятся на мониторы производственных и энергетических служб.



Помимо энергетического эффекта установка позволяет снизить нагрузку на окружающую среду, уменьшить уровень шума, минимизировать потери химически очищенной воды до 286 тыс. кубометров в год.



Затраты на реализацию проекта составили более 170 млн рублей.