Уральский лжеминер, сообщивший о бомбе в ТЦ «Карнавал», на два года отправится в колонию

16:24 | 7.02.2018

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю Камышловского района Денису Шелковенко, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Вечером 14 октября 2017 года Шелковенко, находясь на остановке «Фармацевтический колледж» в Екатеринбурге, позвонил со своего сотового телефона в единую службу спасения на номер 112 и сообщил о бомбе в ТРЦ «Карнавал».



Однако в ходе проверки в торговом центре взрывное устройство не было обнаружено, тогда правоохранительные органы установили номер лжеминера.



В итоге уралец получил два года в колонии строгого режима, передает пресс-служба свердловской прокуратуры. Приговор вступит в силу через 10 дней.





Фото: deita.ru