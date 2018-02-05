На Урале мигрант получил девять лет за убийство мужчины, труп которого он бросил в выгребную яму

15:55 | 7.02.2018

В ноябре 2016 года на стройке в коттеджном поселке в Белоярском районе был убит один из рабочих — мужчина 1972 года рождения. Его тело обнаружили в выгребной яме.



В ходе следствия подозрение пало на 22-летнего коллегу погибшего, который на тот момент покинул территорию Российской Федерации и уехал на родину в одну из среднеазиатских республик.



Однако в апреле 2017 года молодой человек вернулся в Россию на заработки, где был задержан правоохранительными органами. Суд признал его вину.



Выяснилось, что конфликт между мужчинам возник на фоне финансовых разногласий. Тогда 22-летний мигрант причинил оппоненту черепно-мозговую травму и скрыл труп в выгребной яме. В итоге суд приговорил злоумышленника к девяти годам в колонии строгого режима.