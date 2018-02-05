В Екатеринбурге автомобилиста арестовали на пять суток за отказ снять тонировку

В Екатеринбурге 24-летнего молодого человека арестовали на пять суток за отказ снять тонировочную пленку с автомобиля.Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области, сегодня сотрудники ДПС остановили ВАЗ-2112 с нанесенной на стекла тонировочной пленкой. Было установлено, что ранее водитель уже привлекался к ответственности в виде штрафа, однако проигнорировал требования и продолжил ездить с тонировкой. В связи с этим было принято решение арестовать молодого человека на пять суток.Всего за рейд было выявлено 20 автомобилей, на стеклах которых имеется тонировка.