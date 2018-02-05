Жириновский назвал условия своей победы на президентских выборах

14:54 | 7.02.2018

Сегодня, 7 февраля, кандидат в президенты РФ Владимир Жириновский в ходе встречи с избирателями в Уральском федеральном университете назвал условия, при которых он одержит победу на выборах. Тему поднял один из присутствующих, который поинтересовался, зачем вообще лидер ЛДПР принял решение участвовать в выборах, если он сам нацелен на второе место.



Жириновский ответил, что ничего такого не говорил и партия нацелена на победу.



«Если выборы будут честными, то я обойду и Путина», — выразил свое личное мнение Владимир Вольфович.



Попутно он опроверг два популярных высказывания, которые ему приписывают: про то, что каждому мужику надо выдать по бутылке водки, и про то, что его мама русская, а папа юрист. По его словам, такого он никогда не говорил.