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Рубрика: Новости дня


13:53 | 7.02.2018

На «Иннопром-2018» уже зарезервировано в два раза больше площади, чем год назад

На промышленную выставку «Иннопром-2018», которая пройдет летом в Екатеринбурге, на данный момент уже зарезервировано 12,5 тысячи квадратных метров, это вдвое больше, чем в 2017 году.

Так, страна-партнер этого года Корея забронировала 3 тысячи квадратных метров. Германия, Италия, Япония и Индия — 6 тысяч квадратных метров.

Напомним, что «Иннопром-2018» пройдет 9–12 июля.

© «Вечерние Ведомости»



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