На «Иннопром-2018» уже зарезервировано в два раза больше площади, чем год назад

13:53 | 7.02.2018

На промышленную выставку «Иннопром-2018», которая пройдет летом в Екатеринбурге, на данный момент уже зарезервировано 12,5 тысячи квадратных метров, это вдвое больше, чем в 2017 году.



Так, страна-партнер этого года Корея забронировала 3 тысячи квадратных метров. Германия, Италия, Япония и Индия — 6 тысяч квадратных метров.



Напомним, что «Иннопром-2018» пройдет 9–12 июля.