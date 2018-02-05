Прокуратура Екатеринбурга признала работу полиции города по выявлению и раскрытию наркотических преступлений неудовлетворительной

13:28 | 7.02.2018

В ходе прошедшего вчера заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения городской думы замначальника УМВД Екатеринбурга Андрей Швыдченко отчитался о проделанной работе.



По словам Швыдченко, резко увеличилось количество преступлений, связанных с бытовым мошенничеством, как правило направленных против пенсионеров. В 2017 году было зафиксировано более 1,5 тысячи преступлений этой категории, а вот раскрыто всего 310.



Выросло в Екатеринбурге за 2017 год и количество преступлений, связанных с оборотом наркотиков. За год зарегистрировано чуть менее 3 тысяч преступлений этой категории. И речь идёт не только о «рядовых» наркоманах, задерживаемых ежедневно, в 65 случаях речь идёт об особо крупных размерах, а это почти в два раза больше показателей предыдущего года. Немало, по словам докладчика, среди сбытчиков иностранных граждан, чаще всего приехавших с Украины. «Приезжают в Свердловскую область и делают закладки — килограммы, десятки килограммов. А мы потом их задерживаем. Это не значит, что в Екатеринбурге очень много наркотиков. Это показатель, что мы работаем лучше и выявляем больше преступлений», — сказал Андрей Швыдченко, не забыв напомнить депутатам о том, что часть полномочий госнаркоконтроля перешла к МВД.



Из последней фразы замначальника УМВД Екатеринбурга не совсем понятно: то ли больше стало наркотиков в городе, то ли меньше. Если «десятки килограммов» — это «не значит, что в Екатеринбурге очень много наркотиков», то хочется спросить: сколько их должно быть, чтобы было очень много?



Речь заместителя главного полицейского города настолько «вдохновила» прокурора Екатеринбурга Светлану Кузнецову, что она поинтересовалась у докладчика, какие показатели были раньше, когда часть дел вел ликвидированный наркоконтроль, а часть — полиция.



На вопрос прокурора Швыдченко ответить не смог. После чего работа полиции по выявлению и раскрытию наркотических преступлений подверглась критике руководителя надзорного ведомства города.



«Сбыт наркотиков ушел в Интернет, и пока полиция не готова и не способна выявлять наркосбытчиков. Самые распространенные действия сотрудников полиции сейчас — это стоять на дороге в лесу и ждать, кто с дозой из этого леса выйдет. И все! Это я вижу по уголовным делам. И я вижу, что на одном и том же месте одни и те же экипажи стоят и ждут, когда из лесу выйдет вестимо кто. Работа по наркосбытчикам пока идет неудовлетворительно», — заявила Светлана Кузнецова.



Прокурор города выразила мнение, что полиции необходимо совершенствовать свою работу в этом направлении.



Фото: agenda-u.org