На Среднем Урале будут судить банду, от действий которой пострадали 14 человек

13:22 | 7.02.2018

В Свердловской области завершено расследование уголовного дела в отношении 13 человек, четверо из которых являлись членами банды, действовавшей на территории Нижнего Тагила и Верхней Салды.



Обвинение предъявлено, в зависимости от преступной роли каждого, по восьми статьям: ст. 209 УК РФ (бандитизм), ст. 163 УК РФ (вымогательство), ст. 162 УК РФ (разбой), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ст. 325 УК РФ (похищение важного личного документа), ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища) и ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).



Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, с 2015 по 2016 год злоумышленники похитили денежные средства и имущество на общую сумму порядка 1,5 миллиона рублей. При этом пострадали 14 человек. По версии следствия, некоторые преступления совершались с применением насилия.



Отмечается, что в отдельное производство выделены несколько уголовных дел в отношении ряда неустановленных соучастников обвиняемых.





Фото: dev1.mir24.tv