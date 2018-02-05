В районе Центрального стадиона перекроют две улицы

12:50 | 7.02.2018

С сегодняшнего дня в Екатеринбурге будет закрыто движение транспорта по двум улицам рядом с Центральным стадионом: Ключевской на участке от Мельникова до Пирогова и на Пирогова от Анри Барбюса до Ключевской. Это связано с монтажом временных сооружений к чемпионату мира по футболу.



Как отметили в пресс-службе городской администрации, для удобства автомобилистов на улице Крылова от Ключевской до Анри Барбюса будет организовано двустороннее движение. К каждому дому остаются альтернативные пути подъезда с других улиц.





Фото: misanec.ru