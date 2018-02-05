Главного бухгалтера одного из екатеринбургских МУПов подозревают в хищении денежных средств

12:37 | 7.02.2018

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» в отношении главного бухгалтера муниципального унитарного предприятия.



Как сообщили в пресс-службе СУ СРК по Свердловской области, в декабре 2017 года 40-летняя женщина-бухгалтер похитила денежные средства индивидуального предпринимателя, занимавшегося производством и поставкой хлебобулочных изделий для ЕМУП.



Сейчас по данному уголовному делу ведется следствие.





Фото: mozlife.ru