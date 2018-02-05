Рубрика: Новости дня
12:22 | 7.02.2018
Управляющие компании Свердловской области поборются за звание лучшей
«Конкурс проводится для выявления организаций, достигших наилучших результатов в управлении многоквартирным фондом, и обобщения и распространения в регионе их практик по созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан», — отметил Андрей Кислицын.
Конкурс будет проходить в два этапа: с 15 февраля по 5 марта комиссия примет заявочные документы управляющих компаний, а затем, 15 марта, на площадке выставки-форума «ЖКХ-ПромЭкспо 2018» в Центре международной торговли состоится очный командный этап, когда и определится победитель.
Фото: ekbrealty.ru
© «Вечерние Ведомости»
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