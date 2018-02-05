Управляющие компании Свердловской области поборются за звание лучшей

12:22 | 7.02.2018

Министерство ЖКХ Свердловской области решило провести конкурс за звание лучшей управляющей организации региона. По словам замминистра энергетики и ЖКХ Андрея Кислицына, главными критериями станут качество предоставляемых жилищно-коммунальных услуг и соблюдение прав собственников помещений.



«Конкурс проводится для выявления организаций, достигших наилучших результатов в управлении многоквартирным фондом, и обобщения и распространения в регионе их практик по созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан», — отметил Андрей Кислицын.



Конкурс будет проходить в два этапа: с 15 февраля по 5 марта комиссия примет заявочные документы управляющих компаний, а затем, 15 марта, на площадке выставки-форума «ЖКХ-ПромЭкспо 2018» в Центре международной торговли состоится очный командный этап, когда и определится победитель.





Фото: ekbrealty.ru